Нечаева (Граббе) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Граббе) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Граббе Дмитрий Михайлович

Мать: Граббе Марина Александровна

Бракосочетание
14.09.1933

Муж: Нечаев Борис Юрьевич

Рождение ребёнка
03.10.1937

Дочь: Бассет Елена Борисовна

Отец ребёнка: Нечаев Борис Юрьевич

Третья Французская республика
Рождение ребёнка
13.03.1944

Сын: Нечаев Олег Борисович

Отец ребёнка: Нечаев Борис Юрьевич

Сен-Клу, г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство
Смерть
Неизвестно