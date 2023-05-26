Нечаева (Граббе) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Бракосочетание
14.09.1933
Муж: Нечаев Борис Юрьевич
Рождение ребёнка
03.10.1937
Дочь: Бассет Елена Борисовна
Отец ребёнка: Нечаев Борис Юрьевич
Третья Французская республика
Рождение ребёнка
13.03.1944
Отец ребёнка: Нечаев Борис Юрьевич
Сен-Клу, г. Париж, Иль-де-Франс, Французское государство
Смерть
Неизвестно