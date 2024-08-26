Клочков Тимофей
Место рождениярождения Волгоградская обл., Быковский р-н, х. Демидов
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
рождения Волгоградская обл., Быковский р-н, х. Демидов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клочкова Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Клочков Анатолий Тимофеевич
Мать ребёнка: Анна
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Рождение ребёнка
1928
Сын: Клочков Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно