Клочков Тимофей 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клочков Тимофей

Место рождения

рождения Волгоградская обл., Быковский р-н, х. Демидов

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

рождения Волгоградская обл., Быковский р-н, х. Демидов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клочкова Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Клочков Анатолий Тимофеевич

Мать ребёнка: Анна

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Рождение ребёнка
1928

Сын: Клочков Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно

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