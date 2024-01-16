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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1701
Отец ребёнка: Усов Степан
д. Новое Займище Енангской волости
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Усов Степан
д. Новое Займище Енангской волости
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Усов Степан
д. Новое Займище Енангской волости
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Колосова Устинья Степановна
Отец ребёнка: Усов Степан
д. Новое Займище Енангской волости