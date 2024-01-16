? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Усов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Усов Степан

д. Новое Займище Енангской волости
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Усов Степан

д. Новое Займище Енангской волости
Рождение ребёнка
1721

Сын: Усов Василий Степанович

Отец ребёнка: Усов Степан

д. Новое Займище Енангской волости
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Колосова Устинья Степановна

Отец ребёнка: Усов Степан

д. Новое Займище Енангской волости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close