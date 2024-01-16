Усов Степан
Место рожденияд. Новое Займище Енангской волости
Дата рожденияОколо 1680
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Новое Займище Енангской волости
Рождение ребёнка
1701
Мать ребёнка: ?
д. Новое Займище Енангской волости
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: ?
д. Новое Займище Енангской волости
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: ?
д. Новое Займище Енангской волости
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Колосова Устинья Степановна
Мать ребёнка: ?
д. Новое Займище Енангской волости