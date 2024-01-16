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Усов Степан

Место рождения

д. Новое Займище Енангской волости

Дата рождения

Около 1680

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Новое Займище Енангской волости
Рождение ребёнка
1701

Сын: Усов Михаил Степанович

Мать ребёнка: ?

д. Новое Займище Енангской волости
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: ?

д. Новое Займище Енангской волости
Рождение ребёнка
1721

Сын: Усов Василий Степанович

Мать ребёнка: ?

д. Новое Займище Енангской волости
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Колосова Устинья Степановна

Мать ребёнка: ?

д. Новое Займище Енангской волости
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