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Шульц Зоя Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1917

Дата смерти

03.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1917

Отец: Шульц Михаил Емельянович

Мать: Панина Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Владимир Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варченко Александр Иосифович

Отец ребёнка: Варченко Иосиф Трифонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варченко Иосиф Трифонович

Рождение ребёнка
29.02.1948

Дочь: Варченко Марина Иосифовна

Отец ребёнка: Варченко Иосиф Трифонович

Смерть
03.11.2012

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