Шульц Зоя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1917
Дата смерти03.11.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варченко Александр Иосифович
Отец ребёнка: Варченко Иосиф Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.02.1948
Дочь: Варченко Марина Иосифовна
Отец ребёнка: Варченко Иосиф Трифонович
Смерть
03.11.2012