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Ладейщикова Наталья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладейщиков Григорий Герасимович

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Чернова (Ладейщикова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Ладейщиков Григорий Герасимович

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Ладейщиков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ладейщиков Григорий Герасимович

Кременкуль, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.10.1904

Сын: Ладейщиков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Ладейщиков Григорий Герасимович

Кременкуль, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.04.1906

Дочь: Муратова (Ладейщикова) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Ладейщиков Григорий Герасимович

Кременкуль, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.04.1912

Сын: Ладейщиков Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Ладейщиков Григорий Герасимович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
1943
Теренсай, Адамовский муниципальный район, Оренбургская область

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