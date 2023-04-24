Ладейщикова Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Чернова (Ладейщикова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Ладейщиков Григорий Герасимович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ладейщиков Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Ладейщиков Григорий Герасимович
Рождение ребёнка
09.10.1904
Сын: Ладейщиков Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Ладейщиков Григорий Герасимович
Рождение ребёнка
15.04.1906
Дочь: Муратова (Ладейщикова) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Ладейщиков Григорий Герасимович
Рождение ребёнка
27.04.1912
Сын: Ладейщиков Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Ладейщиков Григорий Герасимович
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
1943
Теренсай, Адамовский муниципальный район, Оренбургская область