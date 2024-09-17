Текутьева Елена
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.06.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Текутьев Юрий
Рождение ребёнка
Около 2000
Дочь: (Текутьева) Александра
Отец ребёнка: Текутьев Юрий
Рождение ребёнка
Около 2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Текутьев Юрий