Текутьева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Текутьева Елена

Место рождения

Россия

Дата рождения

12.06.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Около 2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Текутьев Юрий

Рождение ребёнка
Около 2000

Дочь: (Текутьева) Александра

Отец ребёнка: Текутьев Юрий

Рождение ребёнка
Около 2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Текутьев Юрий

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