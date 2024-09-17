Текутьев Юрий
Место рожденияРоссия
Дата рождения26.01.1960
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1960
Отец: Текутьев Владимир
Мать: Текутьева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Текутьева Елена
Рождение ребёнка
22.04.1981
Дочь: Выборнова (Текутьева) Евгения
Мать ребёнка: Афонская (Афонская) Елена
Рождение ребёнка
17.07.1987
Дочь: Саляхова (Текутьева) Ольга
Мать ребёнка: Афонская (Афонская) Елена
Рождение ребёнка
Около 2000
Дочь: (Текутьева) Александра
Мать ребёнка: Текутьева Елена
Рождение ребёнка
Около 2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Текутьева Елена