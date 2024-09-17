Текутьев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Текутьев Юрий

Место рождения

Россия

Дата рождения

26.01.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1933 г.р.

Жена

1972 г.р.

Дети

1981 г.р.
1987 г.р.
Около 2000 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1960

Отец: Текутьев Владимир

Мать: Текутьева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Текутьева Елена

Рождение ребёнка
22.04.1981

Дочь: Выборнова (Текутьева) Евгения

Мать ребёнка: Афонская (Афонская) Елена

Рождение ребёнка
17.07.1987

Дочь: Саляхова (Текутьева) Ольга

Мать ребёнка: Афонская (Афонская) Елена

Рождение ребёнка
Около 2000

Дочь: (Текутьева) Александра

Мать ребёнка: Текутьева Елена

Рождение ребёнка
Около 2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Текутьева Елена

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