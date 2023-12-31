Новожилов Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Григорий Яковлевич

Место рождения

окунева, тюменская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Новожилов Яков Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Федора Григорьевна

Мать ребёнка: Татьяна Артемьева

окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Артемьева

Смерть
Неизвестно
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