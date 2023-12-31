Новожилов Григорий Яковлевич
Место рожденияокунева, тюменская область
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Новожилов Яков Степанович
Мать: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Федора Григорьевна
Мать ребёнка: Татьяна Артемьева
окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Артемьева
Смерть
Неизвестно