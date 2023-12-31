Новожилов Яков Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Яков Степанович

Место рождения

окунева, тюменская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Новожилов Степан Михайлов

Мать: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Аксинья Яковлевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Новожилов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Новожилов Парфен Яковлевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1851
окунева, тюменская область
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