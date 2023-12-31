Новожилов Яков Степанович
Место рожденияокунева, тюменская область
Дата рождения1799
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Новожилов Степан Михайлов
Мать: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Аксинья Яковлевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1827
Сын: Новожилов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1829
Сын: Новожилов Парфен Яковлевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1851
окунева, тюменская область