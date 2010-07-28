Хафизова (Фаязова) Лена Маликовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафизова (Фаязова) Лена Маликовна

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Место рождения

Кунашак, Кунашакский район, Челябинская область

Дата рождения

27.05.1934

Дата смерти

28.07.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунашак, Кунашакский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хафизов Фарид Мавлитович

Отец ребёнка: Хафизов Мавлит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хафизов Мавлит

Рождение ребёнка
06.07.1957

Сын: Хафизов Габдрашит Мавлитович

Отец ребёнка: Хафизов Мавлит

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
28.07.2010

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