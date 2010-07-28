Хафизова (Фаязова) Лена Маликовна
Место рождения
Дата рождения27.05.1934
Дата смерти28.07.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хафизов Мавлит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хафизов Мавлит
Рождение ребёнка
06.07.1957
Сын: Хафизов Габдрашит Мавлитович
Отец ребёнка: Хафизов Мавлит
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
28.07.2010