Волков Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Андрей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19

Дочь: Мастерова Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Волков Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1910

Сын: Волков Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Филипповна

Сингерь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анастасия Филипповна

Смерть
1951
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