Волков Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19
Дочь: Мастерова Анна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1910
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Филипповна
Сингерь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1951