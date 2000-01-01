Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Мастерова (Волкова) Анна Андреевна
Мастерова (Волкова) Анна Андреевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19
Дата смерти
1937
Пол
Женский
Отец
Волков Андрей Степанович
1863 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19
Отец:
Волков Андрей Степанович
Мать: не указана
Смерть
1937
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия