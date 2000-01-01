Мастерова (Волкова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мастерова (Волкова) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19

Отец: Волков Андрей Степанович

Мать: не указана

Смерть
1937
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