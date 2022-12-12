Альтгаузен (Чернявская) Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1913
Дата смерти14.01.1987
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1913
Отец: Чернявский Трофим Романович
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1929 и 1932
Рождение ребёнка
15.09.1932
Сын: Альтгаузен Виктор Аркадьевич
Отец ребёнка: Альтгаузен Аркадий Борисович
Рождение ребёнка
01.05.1935
Дочь: Григорьева Майа Аркадиевна
Отец ребёнка: Альтгаузен Аркадий Борисович
Рождение ребёнка
10.08.1938
Дочь: Бобракова Раиса Аркадиевна
Отец ребёнка: Альтгаузен Аркадий Борисович
Рождение ребёнка
09.07.1940
Дочь: Шумакова Людмила Аркадиевна
Отец ребёнка: Альтгаузен Аркадий Борисович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1987