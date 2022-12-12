Альтгаузен (Чернявская) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альтгаузен (Чернявская) Анна Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1913

Дата смерти

14.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1913

Отец: Чернявский Трофим Романович

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1929 и 1932

Муж: Альтгаузен Аркадий Борисович

Рождение ребёнка
15.09.1932

Сын: Альтгаузен Виктор Аркадьевич

Отец ребёнка: Альтгаузен Аркадий Борисович

Рождение ребёнка
01.05.1935

Дочь: Григорьева Майа Аркадиевна

Отец ребёнка: Альтгаузен Аркадий Борисович

Рождение ребёнка
10.08.1938

Дочь: Бобракова Раиса Аркадиевна

Отец ребёнка: Альтгаузен Аркадий Борисович

Рождение ребёнка
09.07.1940

Дочь: Шумакова Людмила Аркадиевна

Отец ребёнка: Альтгаузен Аркадий Борисович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1987
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