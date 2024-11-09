Митрофанов Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1906
Дочь: Митрофанова (Шапурина) Елена Петровна
Мать ребёнка: Митрофанова Анастасия Юльевна
Липовка, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: не указана