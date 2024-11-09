Митрофанов Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапурин Павел Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1906

Дочь: Митрофанова (Шапурина) Елена Петровна

Мать ребёнка: Митрофанова Анастасия Юльевна

Липовка, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шапурин Макар Петрович

Мать ребёнка: не указана

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