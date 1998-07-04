Митрофанова (Шапурина) Елена Петровна
Место рождения
Дата рождения02.07.1906
Дата смерти04.07.1998
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Дина Ефимовна
Отец ребёнка: Мирофанов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Раиса Ефимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Митрофанова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Мирофанов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1932
Сын: Митрофанов Николай Ефимович
Отец ребёнка: Мирофанов Ефим Васильевич
Смерть
04.07.1998