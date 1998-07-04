Митрофанова (Шапурина) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Шапурина) Елена Петровна

Место рождения

Липовка, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

02.07.1906

Дата смерти

04.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1906

Отец: Митрофанов Петр Михайлович

Мать: Митрофанова Анастасия Юльевна

Липовка, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Дина Ефимовна

Отец ребёнка: Мирофанов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Раиса Ефимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Митрофанова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Мирофанов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
27.10.1932

Сын: Митрофанов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Мирофанов Ефим Васильевич

Смерть
04.07.1998

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