Pries Jacob 23.03.1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Pries Jacob

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 23.03.1838, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умер 27.06.1908, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Супруги
Pries (Klassen) Katharina17.09.1842 г.р.
Дети
Pries Gerhard Jacob28.10.1864 г.р.
Pries Jacob14.05.1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
15.08.1862

Жена: Pries (Klassen) Katharina

Супруг(-а): Jacob Pries

Рождение ребёнка
28.10.1864

Сын: Pries Gerhard Jacob

Мать ребёнка: Pries (Klassen) Katharina

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
14.05.1866

Сын: Pries Jacob

Мать ребёнка: Pries (Klassen) Katharina

Рождение ребёнка
31.12.1867

Сын: Pries Johann

Мать ребёнка: Pries (Klassen) Katharina

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
08.01.1870

Дочь: Enns Loewen (Pries) Anna

Мать ребёнка: Pries (Klassen) Katharina

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
29.10.1871

Дочь: (Pries) Katharina 1

Мать ребёнка: Pries (Klassen) Katharina

Россия

Рождение ребёнка
21.10.1873

Дочь: Epp (Pries) Katharina

Мать ребёнка: Pries (Klassen) Katharina

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
30.07.1875

Сын: Pries Abraham

Мать ребёнка: Pries (Klassen) Katharina

Россия

Рождение ребёнка
13.01.1878

Дочь: (Pries) Maria

Мать ребёнка: Pries (Klassen) Katharina

Россия

Смерть
27.06.1908
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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