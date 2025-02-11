Pries Jacob
мужской, родился 23.03.1838, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умер 27.06.1908, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Супруги
Pries (Klassen) Katharina17.09.1842 г.р.
Дети
Pries Gerhard Jacob28.10.1864 г.р.
Pries Jacob14.05.1866 г.р.Показать еще 6
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Комментарий
Рождение
23.03.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.08.1862
Рождение ребёнка
28.10.1864
Сын: Pries Gerhard Jacob
Мать ребёнка: Pries (Klassen) Katharina
Рождение ребёнка
14.05.1866
Сын: Pries Jacob
Мать ребёнка: Pries (Klassen) Katharina
Рождение ребёнка
31.12.1867
Сын: Pries Johann
Мать ребёнка: Pries (Klassen) Katharina
Рождение ребёнка
08.01.1870
Дочь: Enns Loewen (Pries) Anna
Мать ребёнка: Pries (Klassen) Katharina
Рождение ребёнка
29.10.1871
Дочь: (Pries) Katharina 1
Мать ребёнка: Pries (Klassen) Katharina
Россия
Рождение ребёнка
21.10.1873
Дочь: Epp (Pries) Katharina
Мать ребёнка: Pries (Klassen) Katharina
Рождение ребёнка
30.07.1875
Сын: Pries Abraham
Мать ребёнка: Pries (Klassen) Katharina
Россия
Рождение ребёнка
13.01.1878
Дочь: (Pries) Maria
Мать ребёнка: Pries (Klassen) Katharina
Россия
Смерть
27.06.1908