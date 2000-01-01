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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
218Розенгарт (Попова, Новая Слободка), колон. менон.при овраге Среднем Хортицком и колодцах.772149132130
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
82. Розенгарт (Попово, Новослободка), колония немцев, при овраге Средней Хортице, дворов 47, жителей 256, школа, 2 колесн. зав.
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
3Новослободка (Розенгардт) н. к.30105101206
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9103Новослобідкаселор-н ЗапорізькийДолинська сільська об'єднана територіальна громада