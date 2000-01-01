село Новослободка — Familio

Новослободка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
218Розенгарт (Попова, Новая Слободка), колон. менон.при овраге Среднем Хортицком и колодцах.772149132130

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Хортицкая волость
82. Розенгарт (Попово, Новослободка), колония немцев, при овраге Средней Хортице, дворов 47, жителей 256, школа, 2 колесн. зав.

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Екатеринославский уезд, Хортицкая волость
3Новослободка (Розенгардт) н. к.30105101206

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9103Новослобідкаселор-н ЗапорізькийДолинська сільська об'єднана територіальна громада

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