Ключикова (Маркина-Мазнёва) Акилина Еремеевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ключиков Василий Семенович
Отец ребёнка: Ключиков Семён Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ключикова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Ключиков Семён Андреевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ключикова Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Ключиков Семён Андреевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ключикова Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Ключиков Семён Андреевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Лапшина (Ключикова) Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Ключиков Семён Андреевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Ключиков Тимофей Семенович
Отец ребёнка: Ключиков Семён Андреевич
Смерть
1901