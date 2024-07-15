Ключикова (Маркина-Мазнёва) Акилина Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключикова (Маркина-Мазнёва) Акилина Еремеевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Маркин-Мазнёв Еремей Фёдорович

Мать: Маркина-Мазнёва (Чигарькова) Анна Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ключиков Василий Семенович

Отец ребёнка: Ключиков Семён Андреевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ключикова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Ключиков Семён Андреевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ключикова Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Ключиков Семён Андреевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ключикова Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Ключиков Семён Андреевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Лапшина (Ключикова) Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Ключиков Семён Андреевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Ключиков Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Ключиков Семён Андреевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1901
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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