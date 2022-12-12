Захарова (Гаврилова) Людмила Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Гаврилова) Людмила Георгиевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Гаврилова Нина Андриановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Александр

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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