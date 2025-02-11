Дорогов Петр Перес. В 1851 Г Щучинск Петров 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогов Петр Перес. В 1851 Г Щучинск Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1794, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Из Баевки Ирина Леонтьева1763 г.р.
Отец
Петр Васильев1765 г.р.
Супруги
Прасковья Степановна1794 г.р.
Дети
Марфа Петровна1816 г.р.
Дорогов Павел Перес. В 1851 Г Щучинск Петрович1817 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Петр Васильев

Мать: Из Баевки Ирина Леонтьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Степановна

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

44

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1817

Сын: Дорогов Павел Перес. В 1851 Г Щучинск Петрович

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

64

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

62

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

58

Смерть
Неизвестно

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