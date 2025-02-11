Дорогов Петр Перес. В 1851 Г Щучинск Петров
мужской, родился 1794, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьИз Баевки Ирина Леонтьева1763 г.р.
ОтецПетр Васильев1765 г.р.
Супруги
Прасковья Степановна1794 г.р.
Дети
Марфа Петровна1816 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Петр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Степановна
Место жительства
1795
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дорогов Павел Перес. В 1851 Г Щучинск Петрович
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно