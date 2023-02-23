Из Баевки Ирина Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Из Баевки Ирина Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Петр Васильев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Дорогов ? Петр Петров

Отец ребёнка: Петр Васильев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Петр Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Васильев

Смерть
Неизвестно
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