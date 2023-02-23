Из Баевки Ирина Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Петр Васильев
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Петр Васильев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Петр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Васильев
Смерть
Неизвестно