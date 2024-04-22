(Кусакина) Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кусакин Афанасий
Восприемник
06.05.1910 ст.
В у племянницы, дочь сестры Таисии Захаровны Субботиной Ф 719 оп 1 д 475а №23ж стр 11
Восприемник
03.07.1911 ст.
В у племянницы, дочь сестры Ольги Захаровны Субботиной Ф 719 оп 1 д 475а №40ж стр 80
Смерть
Неизвестно