(Кусакина) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кусакина) Мария Афанасьевна

(Кусакина) Мария Афанасьевна

Место рождения

Халамово, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кусакин Афанасий

Мать: не указана

Халамово, Пермский уезд, Пермская губерния
Восприемник
06.05.1910 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В у племянницы, дочь сестры Таисии Захаровны Субботиной Ф 719 оп 1 д 475а №23ж стр 11
Восприемник
03.07.1911 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В у племянницы, дочь сестры Ольги Захаровны Субботиной Ф 719 оп 1 д 475а №40ж стр 80
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close