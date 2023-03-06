Григорий Назаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Назар Семёнов
Мать: Степанида Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Матвей Григорьев
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Смерть
Неизвестно