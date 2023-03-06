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Григорий Назаров

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Назар Семёнов

Мать: Степанида Ефимова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Матвей Григорьев

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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