Наталья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Назаров
Рождение ребёнка
1833
Сын: Матвей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Назаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Назаров
Смерть
Неизвестно