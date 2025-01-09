Чернова (Кажухова) Прасковья Яковлевна Около 1703 — найти родственников по фамилии на Familio

Чернова (Кажухова) Прасковья Яковлевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1703

умерла После 1763

Отец
Кажухов ЯковНеизвестно г.р.
Супруги
Чернов Степан КуприяновичОколо 1706 г.р.
Дети
Чернов Василий СтепановичОколо 1729 г.р.
Чернов Яков СтепановичОколо 1732 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Кажухов Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Степан Куприянович

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Чернов Василий Степанович

Отец ребёнка: Чернов Степан Куприянович

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Чернов Яков Степанович

Отец ребёнка: Чернов Степан Куприянович

Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: (Чернова) Мария Степановна

Отец ребёнка: Чернов Степан Куприянович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1763

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