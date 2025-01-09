Чернова (Кажухова) Прасковья Яковлевна
женский, родилась Около 1703
умерла После 1763
ОтецКажухов ЯковНеизвестно г.р.
Супруги
Чернов Степан КуприяновичОколо 1706 г.р.
Дети
Чернов Василий СтепановичОколо 1729 г.р.
Чернов Яков СтепановичОколо 1732 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
Около 1703
Отец: Кажухов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Чернов Василий Степанович
Отец ребёнка: Чернов Степан Куприянович
Рождение ребёнка
Около 1732
Отец ребёнка: Чернов Степан Куприянович
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: (Чернова) Мария Степановна
Отец ребёнка: Чернов Степан Куприянович
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1763