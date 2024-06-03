Рековец Максим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рековец Максим Николаевич

Место рождения

Вертиевка, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Рековец Феодосий Максимович

Мать ребёнка: Рековец Мария Васильевна

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.02.1861

Дочь: Рековец Анна Максимовна

Мать ребёнка: Рековец Мария Васильевна

Вертиевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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