Рековец Максим Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Рековец Феодосий Максимович
Мать ребёнка: Рековец Мария Васильевна
Рождение ребёнка
03.02.1861
Дочь: Рековец Анна Максимовна
Мать ребёнка: Рековец Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно