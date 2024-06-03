Рековец Феодосий Максимович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти04.05.1903
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
1874
Сын: Рековец Степан Феодосьевич
Мать ребёнка: Рековец Зиновия Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1875
Дочь: Рековец Мелания Феодосьевна
Мать ребёнка: Рековец Зиновия Михайловна
Рождение ребёнка
10.02.1878
Сын: Рековец Алексей Феодосьевич
Мать ребёнка: Рековец Зиновия Михайловна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Рековец Зиновия Михайловна
Рождение ребёнка
12.05.1885
Сын: Рековец Александр Феодосьевич
Мать ребёнка: Рековец Зиновия Михайловна
Рождение ребёнка
01.08.1887
Дочь: Рудик (Рековец) Евдокия Феодосьевна
Мать ребёнка: Рековец Зиновия Михайловна
Рождение ребёнка
06.02.1890
Дочь: Рековец Анна Феодосьевна
Мать ребёнка: Рековец Зиновия Михайловна
Рождение ребёнка
26.06.1892
Дочь: Рековец Мария Феодосьевна
Мать ребёнка: Рековец Зиновия Михайловна
Рождение ребёнка
01.08.1893
Дочь: Обелец (Рековец) Васса Феодосьевна
Мать ребёнка: Рековец Зиновия Михайловна
Смерть
04.05.1903