Рековец Зиновия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Рековец Степан Феодосьевич
Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович
Рождение ребёнка
01.01.1875
Дочь: Рековец Мелания Феодосьевна
Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович
Рождение ребёнка
10.02.1878
Сын: Рековец Алексей Феодосьевич
Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович
Рождение ребёнка
12.05.1885
Сын: Рековец Александр Феодосьевич
Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович
Рождение ребёнка
01.08.1887
Дочь: Рудик (Рековец) Евдокия Феодосьевна
Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович
Рождение ребёнка
06.02.1890
Дочь: Рековец Анна Феодосьевна
Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович
Рождение ребёнка
26.06.1892
Дочь: Рековец Мария Феодосьевна
Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович
Рождение ребёнка
01.08.1893
Дочь: Обелец (Рековец) Васса Феодосьевна
Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович
Смерть
Неизвестно