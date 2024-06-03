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Рековец Зиновия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Рековец Степан Феодосьевич

Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1875

Дочь: Рековец Мелания Феодосьевна

Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.02.1878

Сын: Рековец Алексей Феодосьевич

Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Рековец Иван Феодосьевич

Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.05.1885

Сын: Рековец Александр Феодосьевич

Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1887

Дочь: Рудик (Рековец) Евдокия Феодосьевна

Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1890

Дочь: Рековец Анна Феодосьевна

Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1892

Дочь: Рековец Мария Феодосьевна

Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1893

Дочь: Обелец (Рековец) Васса Феодосьевна

Отец ребёнка: Рековец Феодосий Максимович

Вертиевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Вертиевка, Чернігівська область

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