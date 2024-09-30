Иван Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья (Онисья)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1782 или 1784 ст.
Сын: Софон Иванов
Мать ребёнка: не указана
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Ларион Иванов
Мать ребёнка: Анисья (Онисья)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1796
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Анисья (Онисья)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Матрена Иванова
Мать ребёнка: Анисья (Онисья)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Анисья (Онисья)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1832
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии