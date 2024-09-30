Иван Емельянов Около 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Емельянов

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1767 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья (Онисья)

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1782 или 1784 ст.

Сын: Софон Иванов

Мать ребёнка: не указана

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Ларион Иванов

Мать ребёнка: Анисья (Онисья)

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1796

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Анисья (Онисья)

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Матрена Иванова

Мать ребёнка: Анисья (Онисья)

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Анисья (Онисья)

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1832
Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии

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