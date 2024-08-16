Матрена Иванова
Место рождения
Дата рождения1803 ст.
Дата смерти26.01.1876 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: Иван Емельянов
Мать: Анисья (Онисья)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
26.01.1876 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от старости Деревни верхней Сарпалы вдова крестьянка Матрена Иванова (80 лет)