Матрена Иванова 1803 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрена Иванова

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

26.01.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
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Место
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Рождение
1803 ст.

Отец: Иван Емельянов

Мать: Анисья (Онисья)

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
26.01.1876 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от старости Деревни верхней Сарпалы вдова крестьянка Матрена Иванова (80 лет)

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