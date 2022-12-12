Буторов Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Буторов Федор Прокопьев
Мать: Буторова Елена Сафронова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Буторова Вера Иванова
Мать ребёнка: Буторова Александра Гаврилова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Буторова Наталья Иванова
Мать ребёнка: Буторова Александра Гаврилова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Буторова Марина Иванова
Мать ребёнка: Буторова Александра Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год