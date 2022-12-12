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Буторов Иван Федоров

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Буторов Федор Прокопьев

Мать: Буторова Елена Сафронова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Буторова Вера Иванова

Мать ребёнка: Буторова Александра Гаврилова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Буторова Наталья Иванова

Мать ребёнка: Буторова Александра Гаврилова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Буторова Марина Иванова

Мать ребёнка: Буторова Александра Гаврилова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буторова Александра Гаврилова

Смерть
После 1850
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год
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