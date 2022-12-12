Буторов Федор Прокопьев
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Буторов Прокопий Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Буторов Иван Федоров
Мать ребёнка: Буторова Елена Сафронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буторова Елена Сафронова
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год