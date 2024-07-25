Матрона Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Симаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Симаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Симаков Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Симаков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Симаков Яков Иванович
Смерть
Неизвестно