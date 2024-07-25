Матрона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Симаков Яков Иванович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Симаков Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Симаков Яков Иванович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Симаков Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Симаков Яков Иванович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Симаков Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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