Замараева Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замараева Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замараев Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
1714 ст.

Сын: Замараев Никита Никитич

Отец ребёнка: Замараев Никита Дмитриевич

Камкино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1717 ст.

Сын: Замараев Яков Никитич

Отец ребёнка: Замараев Никита Дмитриевич

Камкино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1727 ст.

Сын: Замараев Иван Никитич

Отец ребёнка: Замараев Никита Дмитриевич

Камкино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1739 ст.

Дочь: Замараева Ненила Никитична

Отец ребёнка: Замараев Никита Дмитриевич

Камкино, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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