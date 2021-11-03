Замараева Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1714 ст.
Отец ребёнка: Замараев Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
1717 ст.
Отец ребёнка: Замараев Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
1727 ст.
Отец ребёнка: Замараев Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
1739 ст.
Дочь: Замараева Ненила Никитична
Отец ребёнка: Замараев Никита Дмитриевич
Смерть
Неизвестно