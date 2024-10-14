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Иван Кузьмич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Кузьма Тарасович

Мать: Агриппина Афанасьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Борисовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Борисовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Борисовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1783

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Борисовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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