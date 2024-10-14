Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Кузьма Тарасович
Мать: Агриппина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Борисовна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Борисовна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Борисовна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Борисовна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Борисовна
Смерть
Неизвестно