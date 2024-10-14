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Прасковья Борисовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кузьмич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Кузьмич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кузьмич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1783

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Кузьмич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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