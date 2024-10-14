Прасковья Борисовна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно