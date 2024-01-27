Абакумова (Лазарева Lazariff) Феня Onya Fedotivna
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1865
Отец: Лазарев Lazariff Федот
Россия
Рождение ребёнка
1888
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Партнова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Abakumoff Павел Pavel Пахомович Pahomic
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Авдотья Павловна
Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Abakumoff Павел Pavel Пахомович Pahomic
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
1903
Сын: Абакумов Abakumov Михаил Павлович
Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Abakumoff Павел Pavel Пахомович Pahomic
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: ?
Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Abakumoff Павел Pavel Пахомович Pahomic
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: ?
Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Abakumoff Павел Pavel Пахомович Pahomic
Рождение ребёнка
1910
Сын: Абакумов Abakumov Василий Павлович
Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Abakumoff Павел Pavel Пахомович Pahomic
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Смерть
Неизвестно
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка