Абакумова (Лазарева Lazariff) Феня Onya Fedotivna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумова (Лазарева Lazariff) Феня Onya Fedotivna

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Лазарев Lazariff Федот

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Babashoff Maria Pavlovna

Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Abakumoff Павел Pavel Пахомович Pahomic

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Партнова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Abakumoff Павел Pavel Пахомович Pahomic

Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Авдотья Павловна

Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Abakumoff Павел Pavel Пахомович Pahomic

Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
1903

Сын: Абакумов Abakumov Михаил Павлович

Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Abakumoff Павел Pavel Пахомович Pahomic

Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: ?

Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Abakumoff Павел Pavel Пахомович Pahomic

Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: ?

Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Abakumoff Павел Pavel Пахомович Pahomic

Рождение ребёнка
1910

Сын: Абакумов Abakumov Василий Павлович

Отец ребёнка: Абакумов Abakumov Abakumoff Павел Pavel Пахомович Pahomic

Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Смерть
Неизвестно
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
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