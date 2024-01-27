Абакумов Abakumov Abakumoff Павел Pavel Пахомович Pahomic — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумов Abakumov Abakumoff Павел Pavel Пахомович Pahomic

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1863

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Абакумов Abakumov Пахом Pakhom Павлович Pavlovich

Мать: Абакумова Федосья Fedosia Федоровна Fedorovna

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Babashoff Maria Pavlovna

Мать ребёнка: Абакумова Феня Onya Fedotivna

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Партнова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Абакумова Феня Onya Fedotivna

Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Авдотья Павловна

Мать ребёнка: Абакумова Феня Onya Fedotivna

Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
1903

Сын: Абакумов Abakumov Михаил Павлович

Мать ребёнка: Абакумова Феня Onya Fedotivna

Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: ?

Мать ребёнка: Абакумова Феня Onya Fedotivna

Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: ?

Мать ребёнка: Абакумова Феня Onya Fedotivna

Рождение ребёнка
1910

Сын: Абакумов Abakumov Василий Павлович

Мать ребёнка: Абакумова Феня Onya Fedotivna

Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Смерть
1951
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
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