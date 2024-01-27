Абакумов Abakumov Abakumoff Павел Pavel Пахомович Pahomic
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1863
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Абакумов Abakumov Пахом Pakhom Павлович Pavlovich
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Babashoff Maria Pavlovna
Мать ребёнка: Абакумова Феня Onya Fedotivna
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Партнова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Абакумова Феня Onya Fedotivna
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Авдотья Павловна
Мать ребёнка: Абакумова Феня Onya Fedotivna
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
1903
Сын: Абакумов Abakumov Михаил Павлович
Мать ребёнка: Абакумова Феня Onya Fedotivna
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: ?
Мать ребёнка: Абакумова Феня Onya Fedotivna
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: ?
Мать ребёнка: Абакумова Феня Onya Fedotivna
Рождение ребёнка
1910
Сын: Абакумов Abakumov Василий Павлович
Мать ребёнка: Абакумова Феня Onya Fedotivna
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Смерть
1951
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка