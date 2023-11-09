Лепёшкина (Прохорова) Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепёшкина (Прохорова) Варвара Яковлевна

Место рождения

Москва, Российская империя

Дата рождения

1831

Дата смерти

03.11.1901

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, Российская империя
Бракосочетание
01.10.1850

Муж: Лепёшкин Василий Семенович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лепёшкин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Семенович

Москва, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1854

Сын: Лепешкин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Семенович

Рождение ребёнка
14.04.1858

Дочь: Шамшина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.11.1901
Российская империя
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