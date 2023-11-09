Лепёшкина (Прохорова) Варвара Яковлевна
Место рожденияМосква, Российская империя
Дата рождения1831
Дата смерти03.11.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.10.1850
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лепёшкин Семен Васильевич
Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Семенович
Москва, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1854
Сын: Лепешкин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Семенович
Рождение ребёнка
14.04.1858
Дочь: Шамшина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.11.1901
Российская империя