Шамшина (Лепешкина) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамшина (Лепешкина) Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1858

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1858

Отец: Лепёшкин Василий Семенович

Мать: Лепёшкина Варвара Яковлевна

Бракосочетание
15.10.1879

Муж: Шамшин Александр Иванович

Церковь св. Марона Чудотворца в Старых Панех
Рождение ребёнка
05.09.1880

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Шамшин Александр Иванович

Москва
Рождение ребёнка
23.02.1887

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Шамшин Александр Иванович

Москва
Рождение ребёнка
09.05.1891

Сын: Шамшин Николай Александрович

Отец ребёнка: Шамшин Александр Иванович

Москва
Работа или профессия
Неизвестно
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