Шамшина (Лепешкина) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1858
Бракосочетание
15.10.1879
Церковь св. Марона Чудотворца в Старых Панех
Рождение ребёнка
05.09.1880
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Шамшин Александр Иванович
Москва
Рождение ребёнка
23.02.1887
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Шамшин Александр Иванович
Москва
Рождение ребёнка
09.05.1891
Сын: Шамшин Николай Александрович
Отец ребёнка: Шамшин Александр Иванович
Москва
Работа или профессия
Неизвестно