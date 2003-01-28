Грешникова Серафима Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1919
Дата смерти28.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1919
Отец: Секержицкий Иван Петрович
Мать: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
03.03.1945
Сын: Грешников Олег Михайлович
Отец ребёнка: Грешников Михаил
Рождение ребёнка
21.05.1951
Дочь: Гетманская Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Лешебо Владимир Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грешников Михаил
Смерть
28.01.2003