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Грешникова Серафима Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1919

Дата смерти

28.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1919

Отец: Секержицкий Иван Петрович

Мать: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
03.03.1945

Сын: Грешников Олег Михайлович

Отец ребёнка: Грешников Михаил

Рождение ребёнка
21.05.1951

Дочь: Гетманская Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Лешебо Владимир Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грешников Михаил

Смерть
28.01.2003
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