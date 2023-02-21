Секержицкий Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Секержицкая Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1919
Дочь: Грешникова Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Секержицкий Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Секержицкий Иннокентий Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Секержицкий Константин Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно