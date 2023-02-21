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Секержицкий Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Секержицкая Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1919

Дочь: Грешникова Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Секержицкий Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Секержицкий Иннокентий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Секержицкий Константин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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