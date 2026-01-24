Солодов Иван Николаевич
мужской, родился 02.02.1965, Михалевка, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Дети
Солодова (Солодова) Анна Ивановна23.08.1988 г.р.
Солодова Ольга Ивановна07.03.1990 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Михалевка, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
21.11.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Калиновка, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
23.08.1988
Дочь: Солодова (Солодова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
07.03.1990
Дочь: Солодова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Курск, город Курск, Курская область