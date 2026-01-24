Солодов Иван Николаевич 02.02.1965 — найти родственников по фамилии на Familio

Солодов Иван Николаевич

Автор
ИС
Солодова И.

мужской, родился 02.02.1965, Михалевка, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дети
Солодова (Солодова) Анна Ивановна23.08.1988 г.р.
Солодова Ольга Ивановна07.03.1990 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Михалевка, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Бракосочетание
21.11.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Калиновка, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Рождение ребёнка
23.08.1988

Дочь: Солодова (Солодова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курск, город Курск, Курская область

Рождение ребёнка
07.03.1990

Дочь: Солодова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курск, город Курск, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.