Солодова (Солодова) Анна Ивановна
женский, родилась 23.08.1988, Курск, город Курск, Курская область
ОтецСолодов Иван Николаевич02.02.1965 г.р.
Супруги
Солодов Роман Александрович16.09.1985 г.р.
Дети
Солодов Арсений Романович22.12.2009 г.р.
Солодов Данислав Романович07.07.2014 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1988
Отец: Солодов Иван Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
21.06.2008
Хомутовка, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
21.06.2008
Муж: не указан
Хомутовка, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.12.2009
Сын: Солодов Арсений Романович
Отец ребёнка: Солодов Роман Александрович
Рождение ребёнка
07.07.2014
Сын: Солодов Данислав Романович
Отец ребёнка: Солодов Роман Александрович
Развод
15.05.2024
Развод
15.05.2024
Муж: не указан