Солодова (Солодова) Анна Ивановна 23.08.1988 — найти родственников по фамилии на Familio

Солодова (Солодова) Анна Ивановна

Автор
ИС
Солодова И.

женский, родилась 23.08.1988, Курск, город Курск, Курская область

Отец
Солодов Иван Николаевич02.02.1965 г.р.
Супруги
Солодов Роман Александрович16.09.1985 г.р.
Дети
Солодов Арсений Романович22.12.2009 г.р.
Солодов Данислав Романович07.07.2014 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1988

Отец: Солодов Иван Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Курск, город Курск, Курская область

Бракосочетание
21.06.2008

Муж: Солодов Роман Александрович

Хомутовка, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Бракосочетание
21.06.2008

Муж: не указан

Хомутовка, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Рождение ребёнка
22.12.2009

Сын: Солодов Арсений Романович

Отец ребёнка: Солодов Роман Александрович

Курск, город Курск, Курская область

Рождение ребёнка
07.07.2014

Сын: Солодов Данислав Романович

Отец ребёнка: Солодов Роман Александрович

Курск, город Курск, Курская область

Развод
15.05.2024

Муж: Солодов Роман Александрович

Развод
15.05.2024

Муж: не указан

Курск, город Курск, Курская область

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