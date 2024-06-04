Мишина (Попова) Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Сын: Мишин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Мишин Александр Петрович
Рождение ребёнка
22.03.1966
Дочь: Хусаинова Елена Александровна
Отец ребёнка: Мишин Александр Петрович