Мишина (Попова) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина (Попова) Валентина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Александр Петрович

Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Мишин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Мишин Александр Петрович

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1966

Дочь: Хусаинова Елена Александровна

Отец ребёнка: Мишин Александр Петрович

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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