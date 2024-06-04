Мишин Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Мишин Петр Тарасович
Мать: Мария Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Сын: Мишин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Мишина Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
22.03.1966
Дочь: Хусаинова Елена Александровна
Мать ребёнка: Мишина Валентина Яковлевна