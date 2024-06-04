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Мишин Александр Петрович

Место рождения

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Мишин Петр Тарасович

Мать: Мария Кузьминична

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишина Валентина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Мишин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Мишина Валентина Яковлевна

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1966

Дочь: Хусаинова Елена Александровна

Мать ребёнка: Мишина Валентина Яковлевна

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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