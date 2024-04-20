Плотникова (--) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотникова (--) Наталья Андреевна

Плотникова (--) Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

18.08.1842

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Иван Павлович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Плотников Андрей Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иван Павлович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Плотников Василий Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иван Павлович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Плотников Иван Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иван Павлович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Плотников Николай Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иван Павлович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
18.08.1842
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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