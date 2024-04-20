Плотникова (--) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти18.08.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Плотников Андрей Иванович
Отец ребёнка: Плотников Иван Павлович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Плотников Василий Иванович
Отец ребёнка: Плотников Иван Павлович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Плотников Иван Павлович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Плотников Николай Иванович
Отец ребёнка: Плотников Иван Павлович
Смерть
18.08.1842