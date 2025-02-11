Елена Маркеллова 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Елена Маркеллова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1818

умерла Неизвестно

Супруги
Ларкин Никанор Захаров1818 г.р.
Дети
(Ларкина) Ефимия Никанорова1838 г.р.
Ларкин Ларион Никаноров1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларкин Никанор Захаров

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Ларкина) Ефимия Никанорова

Отец ребёнка: Ларкин Никанор Захаров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ларкин Ларион Никаноров

Отец ребёнка: Ларкин Никанор Захаров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ларкин Никита Никаноров

Отец ребёнка: Ларкин Никанор Захаров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

73

Смерть
Неизвестно

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