Елена Маркеллова
женский, родилась 1818
умерла Неизвестно
Супруги
Ларкин Никанор Захаров1818 г.р.
Дети
(Ларкина) Ефимия Никанорова1838 г.р.
Ларкин Ларион Никаноров1840 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Ларкина) Ефимия Никанорова
Отец ребёнка: Ларкин Никанор Захаров
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Ларкин Никанор Захаров
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Ларкин Никанор Захаров
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно