Ларкин Никита Никаноров 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Ларкин Никита Никаноров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1844, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Елена Маркеллова1818 г.р.
Отец
Ларкин Никанор Захаров1818 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Ларкин Никанор Захаров

Мать: Елена Маркеллова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

73

Смерть
Неизвестно

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