Ларкин Никита Никаноров
мужской, родился 1844, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕлена Маркеллова1818 г.р.
ОтецЛаркин Никанор Захаров1818 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Ларкин Никанор Захаров
Мать: Елена Маркеллова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно